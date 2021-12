Testaccio: rissa al funerale per l'eredità

Prima le parole grosse, poi le botte. Paura a Testaccio dove sono dovute intervenire le forze dell'ordine per placare una rissa fra parenti scoppiata in occasione del funerale di un anziano celebrato poco prima nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio. Le violenze, confermate a RomaToday da fonti confidenziali, nella mattinata di giovedì 30 dicembre.

Al termine del funerale, i parenti, 19 in tutto e tutti italiani, di fianco al carro funebre contenente la bara, hanno iniziato a litigare per l'eredità, in particolare per una casa che dovrà essere divisa tra fratelli, cugini e zii. Dalle urla si è passati agli insulti, agli spintoni e poi ai pugni. Ad avere la peggio una donna, soccorsa dall'ambulanza del 118 a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che dopo aver identificato le persone presenti hanno riportato la situazione alla calma.