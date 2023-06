Si rifiuta di pagare il conto: lite fra cliente e fruttivendolo, grave un 43enne

Si sarebbe rifiutato di pagare il conto allontanandosi dalla frutteria con i prodotti appena acquistati. Spesa gratis maldigerita dal commerciante che lo ha rincorso in strada. Dalle parole i due sono poi passati ai fatti, con il coinvolgimento di una terza persona. Poi la rissa, durante la quale è comparso anche un bastone. A avere la peggio il cliente insolvente, un 43enne romano, trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito con un violento pugno allo zigomo. E' accaduto a Fidene domenica scorsa.

Sono state decine le chiamate fatte al 112 a partire dalle 15:30 del 11 giugno da via Radicofani: "Si stanno ammazzando, correte". Nel quartiere del III municipio Montesacro sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del distretto Fidene Serpentara. Una volta sul posto hanno trovato il cliente ferito in terra, con in mano ancora un bastone. Accanto a lui, anch'egli ferito, il fruttivendolo con una terza persona che ha partecipato alla lite allontanatasi prima dell'arrivo della polizia.

Entrambi feriti, ad avere la peggio è stato il 43enne romano. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea con una frattura scomposta della zigomo. In osservazione al nosocomio di Grottarossa la sua prognosi resta riservata. Ferito anche il commerciane, un cittadino del Bangladesh di 33 anni, trasportato dall'ambulanza al policlinico Gemelli in codice giallo.

Ascoltati i testimoni e accertati i fatti, la posizione dei due litiganti è ora al vaglio dellì'autorità giudiziaria.