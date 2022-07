I carabinieri hanno identificato le persone coinvolte e le hanno segnalate in Procura per il reato di rissa.

Due, con tagli ed ecchimosi al volto e alla testa, sono state visitate e medicate dagli operatori del 118, mentre un terzo è stato trasferito all’ospedale San Filippo Neri in codice rosso e ricoverato per le lesioni riportate.

Il litigio ha coinvolto alcuni clienti, tutti tra i venti e i trent’anni, e due buttafuori del locale. Non è chiaro cosa l’abbia scatenato, ma all’arrivo del personale del 118 e dei carabinieri della compagnia di Roma Trionfale sette persone erano all’esterno, tre delle quali ferite.

È di tre giovani feriti, di cui uno in modo grave, il bilancio della rissa scoppiata all’interno nella discoteca Il Giardino dell'Eden, in zona Stadio Olimpico, la notte scorsa.

La lite è scoppiata all’interno del Giardino dell'Eden, in zona Stadio Olimpico. Tre le persone ferite

Rissa in discoteca tra clienti e buttafuori: giovane in ospedale in codice rosso