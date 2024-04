Rissa in discoteca: uomo cade e batte la testa sul gradino, è grave

Ha sbattuto la testa contro un gradino nel corso di una rissa in una discoteca a Roma Nord. È grave ma non in pericolo di vita un uomo trasportato d'urgenza la notte fra sabato e domenica in ospedale.

È stato il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Villa San Pietro a medicare poco prima delle 3:00 della notte fra il 13 e il 14 aprile un uomo di 52 anni, arrivato al nosocomio della via Cassia con una grave ferita alla nuca, lividi e contusioni. Refertato in codice rosso i medici hanno quindi richiesto l'intervento della polizia.

Una volta sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Flaminio hanno raccolto le prime informazioni e si sono recati in un locale di via di Grottarossa, una discoteca, dove l'uomo aveva passato la serata prima di rimanere ferito.

Svolti i primi accertamenti e ascoltati alcuni testimoni gli investigatori hanno quindi accertato come l'uomo sia rimasto ferito in seguito a una rissa scoppiata per futili motivi nel locale di Roma Nord. Violenze nel corso delle quali il 52enne è poi caduto sbattendo la nuca contro il gradino di una scala. Grave è stato poi portato al pronto soccorso.

Elementi utili alle indagini dei poliziotti del commissariato Flaminio che indagano sull'accaduto potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della discoteca di Grottarossa.