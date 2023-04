Si prendono a cazzotti davanti al locale, i poliziotti intervengono e vengono picchiati

Si sono presi a cazzotti davanti al locale Rambla di Maccarese. Una scazzottata tra giovani ubriachi intorno alle 19 di martedì 25 aprile avvenuta davanti agli occhi chi era andato a fare un aperitivo in spiaggia. Una rissa che ha ricordato quelle avvenuta a Fregene, a pochi chilometri di distanza, nel giorno di Pasquetta.

Sul posto, allertati dai tanti testimoni, sono accorsi gli agenti del commissariato di Fiumicino. Uno poliziotto, immolato per fermare la scazzottata, è stato aggredito a sua volta da uno dei due rissanti, un ragazzo di 23 anni.

Il giovane, dopo aver preso a calci e pugni l'agente, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto aggredito ha subito lievi lesioni guaribili in tre giorni. Le indagini sono in corso, anche per individuare eventuali altre responsabilità. Dopo la rissa di Fregene il Questore chiuse il locale dove nel quale di generò lo scontro per quindici giorni.