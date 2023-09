Maxi rissa tra comitive della Roma bene: lancio di sedie e tavolini fuori da un locale, un ferito

Si sono lanciati tavoli e sedie di un locale, rincorrendosi per le vie di Corso Trieste al termine di una notte passata tra sabato e domenica nelle zone della movida della Roma "bene". Un parapiglia violento che ha visto come vittima una ragazzo di 19 anni colpito alla testa - e alle spalle - proprio da un oggetto lanciato. Un colpo così forte che gli ha fatto perdere temporaneamente i sensi.

A soccorrerlo alcuni amici e il personale del 118 che lo ha portato all'ospedale Umberto I dove è stato raggiunto dalla polizia di Stato. Lì il ragazzo, che ha ripreso subito conoscenza, ha raccontato di non aver visto chi lo aveva colpito, indicando però la zona di dove era scoppiata la rissa. Gli agenti si sono così recati a Corso Trieste, per la precisione di in via Ufente iniziando le indagini.

Secondo quando appreso due comitive erano dentro un locale. Un ragazzo avrebbe iniziato a infastidire tre ragazze, poi difese dai loro amici. Poco dopo sono intervenuti - in difesa del ragazzo - i suoi compagni di serata e gli animi si sarebbero scaldati. Una volta fatti uscire dal locale, scortati dai buttafuori, le due comitive si sono affrontate. Si è susseguito quindi il lancio di tavoli e sedie prese da un locale in zona. Ora la polizia indaga per ricostruire la dinamica e la responsabilità dei fatti.