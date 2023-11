Termini: rissa con i coltelli davanti al bar, ferito dà in escandescenze in ospedale

Rissa a colpi di coltello in zona Termini. Due gruppi di cittadini stranieri si sono affrontati davanti a un bar dell'Esquilino. Ad avere la peggio un cittadino egiziano. Accompagnato in ospedale da tre connazionali hanno poi dato in escandescenze richiedendo l'intervento della polizia per riportare la calma. Teatro delle violenze un esercizio commerciale in via Daniele Manin.

Rissa al bar a Termini

La rissa è scoppiata la notte del 16 novembre. Due gruppi, da una parte gli egiziani e dall'altra dei cittadini marocchini, "armati di coltello", come poi riferito dall'egiziano di 26 anni rimasto contuso in seguito alle botte. Terminate le violenze i due gruppi rivali si sono allontanati. Saliti su un'auto tre cittadini egiziani hanno portato il loro connazionale al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo.

Aggressivi in ospedale

In attesa di essere visitato il 27enne e i suoi amici hanno però dato in escandescenze, richiedendo l'intervento degli agenti dell'ufficio di polizia del nosocomio della circonvallazione Gianicolense. Una volta sul posto assieme alle volanti hanno poi ricostruito quanto accaduto in via Manin. Davanti al bar teatro della rissa i poliziotti del commissariato Esquilino hanno poi svolto i rilievi a caccia di elementi utili a risalire ai due gruppi rivali che si erano scontrati.

Alto Impatto alla stazione Termini

Stazione Termini da sempre controllata speciale. Le giornata di lunedì 13 e giovedì 16 novembre gli agenti della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio, hanno eseguito dei controlli straordinari detti ad "Alto Impatto" all’interno dello scalo ferroviario dell'Esquiilino volti a incrementare il livello di sicurezza. L’impiego di numerose pattuglie della polfer, destinato al rintraccio di soggetti pericolosi e molesti, all’identificazione di soggetti di nazionalità extracomunitaria, di soggetti che svolgono attività di spaccio di sostanze di stupefacenti con contestuale bonifica dell’area interessata, è volto anche a realizzare controlli amministrativi degli esercizi pubblici commerciali e di distribuzione.

Oltre 10mila persone controllate

10.228 persone identificate, 2 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, 428 le pattuglie impiegate in stazione,19 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 8 al regolamento di polizia ferroviaria, il bilancio dell’attività nell'ultima settimana, in ambito regionale.

Ladri in stazione

Nel pomeriggio del 12 novembre, in particolare, gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polfer Lazio hanno proceduto all’arresto di due cittadini stranieri responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato di uno zaino. Gli agenti, durante il consueto servizio antiborseggio all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, hanno notato due soggetti aggirarsi tra i viaggiatori con fare sospetto e ne hanno seguito gli spostamenti, fino a quando sono stati sorpresi nella flagranza di commettere il reato ai danni di un ignaro viaggiatore. I due soggetti, dileguatisi rapidamente con il maltolto, sono stati bloccati dagli agenti e tratti in arresto. La refurtiva, consistente in effetti personali e capi d’abbigliamento, del valore di circa 900 euro, è stata recuperata e restituita alla parte offesa, che ha sporto regolare denuncia. I cittadini stranieri, accompagnati presso l’ufficio immigrazione, sono stati muniti di decreto di espulsione e uno dei due è stato accompagnato presso il Centro di accoglienza di Macomer (provincia di Nuoro) dove verrà trattenuto ai fini di una corretta identificazione al fine di essere poi accompagnato presso il paese di origine.

Ex zuccherificio occupato

Nella mattinata di martedì 14 novembre personale polfer, unitamente agli agenti del commissariato di San Giovanni, ha proceduto a dare esecuzione al sequestro disposto dalla magistratura, effettuando lo sgombero di un edificio di proprietà delle Ferrovie dello Stato, dove all’interno si erano indebitamente introdotti 4 stranieri, identificati e deferiti in stato di libertà, per il reato di occupazione abusiva. Un'attività restituisce decoro a una area (ex zuccherificio) che da anni è stata luogo di frequentazione di persone che non ne avevano titolo, la cui presenza comprometteva il regolare esercizio ferroviario ed ha consentito di restituire gli immobili al legittimo proprietario e in futuro potrebbe essere di nuovo un’area fruibile per l’utenza.

Spaccio fuori alla stazione

La notte scorsa, all’esterno dello stesso scalo ferroviario, gli agenti della sezione volanti, hanno infine sorpreso due giovani nord africani con alcuni grammi di hashish; gli stessi sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura.