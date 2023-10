Ponte Galeria, rissa nel centro per rimpatrio: carabiniere in ospedale. Ne avrà per 30 giorni

Ancora momenti di tensione nel centro di rimpatrio di Ponte Galeria, dove qualche giorno fa una donna carabiniere era stata molestata sessualmente da un ospite. Nel pomeriggio di ieri due uomini, uno egiziano e l'altro marocchino, hanno litigato tra di loro. A intervenire ci ha pensato un carabinieri che nel dividerli ha riportato la frattura alla mano sinistra.

Il militare dell'8° reggimento Lazio è stato portato all'Aurelia Hospital. Ne avrà per 30 giorni. Sul caso è intervenuto Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma: "Quanto dobbiamo aspettare ancora ad aumentare gli organici per la vigilanza? La tardività nel procedere da parte dell'amministrazione sta mettendo

ogni giorno in pericolo la vita dei nostri militari".