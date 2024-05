Rissa al centro richiedenti asilo, quattro feriti

Rissa al centro richiedenti asilo di Villaggio Falcone, periferia est della Capitale. Le violenze sono scoppiate venerdì sera in via Popoli a Roma tra alcuni tunisini in stato di alterazione da alcol ospiti del Cas (Centro accoglienza richiedenti asilio).

Sul posto è intervenuta la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato in strada un tunisino che dava in escandescenze che è stato sottoposto a un tso (trattamento sanitario obbligatorio).

L'uomo ha riferito di essere stato picchiato da altre persone e di far parte di un Cas. Nel centro di accoglienza gli agenti hanno effettivamente trovato altri tre tunisini ubriachi e con ferite sul corpo. Due di loro hanno accettato le cure mediche mentre il terzo le ha rifiutate. La polizia indaga per accertare quanto accaduto.