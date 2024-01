Rissa fra minorenni a Centocelle: insulti e offese contro gli agenti intervenuti

Insulti, offese e parole grosse contro gli agenti di polizia. Una rissa fra due gruppi di minorenni. Teatro delle violenze piazza dei Mirti a Centocelle. Cinque i ragazzini identificati dagli agenti, quattro minori di 18 anni riaffidati ai genitori e un neo maggiorenne poi denunciato a piede libero per rissa.

Le botte sono volate intorno alle 19:30 del 9 gennaio nei pressi della fermata della linea C Mirti. A sedarla la polizia. Gli agenti erano infatti presenti a Centocelle dove, a partire dalla mezzanotte, era prevista la presenza di alcuni militanti di destra per commemorare Alberto Giaquinto, studente del terzo anno del liceo che il 10 gennaio del 1979 venne ucciso da un agente di polizia. Il militante del Fronte della Gioventù si trovava a Centocelle per ricordare - a un anno dai fatti - il primo anniversario della strage di Acca Larentia.

Impegnati a Centocelle per garantire l'ordine pubblico, i poliziotti sono stati attirati dalle urla provenienti dalla vicina piazza dei Mirti. Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato due gruppi di ragazzini che se le stavano dando di santa ragione per futili motivi - non legati alla commemorazione di Giaquinto. Sedata la rissa i poliziotti hanno quindi identificato cinque dei partecipanti, con il resto delle due comitive datesi alla fuga.

Proprio durante le fasi di identificazione i poliziotti sono stati oggetti di insulti e parole grosse da parti di alcuni dei presenti. Denunciato un maggiorenne le altre quattro persone sono state riaffidate ai genitori. Allo scoccare della mezzanotte invece, come previsto, una ventina di militanti di destra hanno poi ricordato Giaquinto davanti alla targa che si trova in via delle Robinie.