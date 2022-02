Rissa fuori da un pub: carabinieri fuori servizio fermano due persone

Rissa fuori da un locale sul lungolago di Castelgandolfo. I fatti alle 2 di notte, quando uscito da un pub, un gruppo di quattro persone è venuto alle mani con due giovani dei Castelli. Futili i motivi dello scontro, con i giovani fuori controllo perché alterati per l'alcol assunto.

Un capannello di persone, come spesso accade, a fare da pubblico della scazzottata e a riprendere il tutto (per postarlo poi sui social) e contemporaneamente ad attirare l'attenzione degli altri presenti. Tra loro, secondo quanto riferito da alcuni presenti e poi verificato dal nostro giornale, anche due carabinieri liberi dal servizio che, per evitare che la situazione potesse degenerare, hanno deciso di intervenire, separando i protagonisti della rissa. In quattro sono riusciti a fuggire, mentre per un 21enne e un 29enne, entrambi residenti ai Castelli, è scattato il fermo.

Già noti alle forze dell'ordine, saranno chiamati a rispondere di rissa e lesioni personali. Nella colluttazione infatti, in base a quanto verificato da RomaToday, i due carabinieri hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Feriti anche gli stessi fermati, con contusioni al volto e alle costole.