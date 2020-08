Rissa in via Casilina: tre persone in manette

Rissa in strada in via Casilina dove un cittadino libico e due cittadini indiani sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per rissa e lesioni personali. I militari, passando in via Casilina, hanno visto la rissa e sono intervenuti.

I tre stranieri, di età compresa tra i 31 e i 44 anni, sono stati identificati e arrestati. Due di loro hanno riportato lievi contusioni e traumi, con prognosi rispettivamente di tre e sei giorni.