Rissa a Campo de' Fiori, Questura individua 10 giovani: per loro movida vietata per un anno

Una rissa tra più di dieci giovani a Campo de' Fiori dello scorso 4 giugno è costata cara a 3 maggiorenni e sette minorenni identificati dalla Questura di Roma che gli ha notificato il provvedimento D.a.c.u.r., ossia il divieto d'accesso alle aree urbane.

La vicenda risale ad una delle prima notti del mese di giugno quando, in piazza del Biscione dopo una banale lite, due gruppi di ragazzi si sono scontrati intorno alle 22. La rissa è durata pochi istanti per l'immediato intervento delle forze dell'ordine in servizio anti-assembramento. Gli agenti del I Distretto della polizia, hanno avviato un'indagine realizzata soprattutto attraverso un certosino lavoro di studio delle immagini delle varie telecamere presenti in zona. Si è giunti così all'identificazione di undici dei partecipanti alla rissa, tutti giovanissimi: 3 neo diciottenni, 7 minorenni - tra cui 2 ragazze - e un minore di 14 anni, quindi non imputabile.

Per tutti è scattata la denuncia e la segnalazione presso le Procure competenti. Il Questore di Roma, valutata la loro pericolosità, ha inoltre emesso nei confronti dei 3 maggiorenni e dei 7 minorenni il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane con il quale si vieta agli interessati di accedere, per la durata di un anno, alla zona ricompresa tra largo e via Arenula, corso Vittorio Emanuele II ed il lungotevere che virtualmente unisce le due vie e quindi la zona della movida di Campo de' Fiori. Se il provvedimento viene ignorato è prevista la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a due anni e della multa da 8 mila a 20 mila euro.