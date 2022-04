Maxi rissa prima in strada e poi a bordo del bus Atac, un ferito grave

Una maxi rissa iniziata in strada e poi continuata a bordo di un bus Atac. Protagonisti cinque giovani, tutti denunciati dai carabinieri. Ferita in maniera grave una persona, portata in ospedale in codice rosso.

È il riassunto di quanto successo poco prima della mezzanotte, in via Nazionale all'altezza dell'angolo con via Torino. A dare l'allarme è stato proprio un autista Atac che ha segnalato al numero unico per le emergenze la presenza di un gruppo di stranieri che stava litigando a bordo del mezzo pubblico.

Dopo una prima ricostruzione, pare che il gruppo composto da cinque giovani tutti ubriachi poco prima in piazza Indipendenza, per motivi ancora non chiari, ha cominciato a litigare per poi proseguire fino a piazza della Repubblica.

In via Nazionale il gruppo ha continuato la discussione sfociata in rissa, anche all'interno dell'autobus che si era accostato alla fermata. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno fermato i 5 soggetti, tutti stranieri, di età compresa tra i 19 e 30 anni che sono stati denunciati a piede libero per rissa e lesioni. Uno di loro è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni in codice rosso, ma non in pericolo di vita.