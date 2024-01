Ostia, rissa a bordo del bus Atac

Una rissa tra tre persone di 43, 40 e 19 anni è scoppiata su un bus Atac della linea 06 nella tarda serata di ieri. L'autista, costretto a fermare la corsa in piazzale Colombo, a Ostia, ha chiamato i carabinieri che hanno sorpreso i tre, due romeni e un romano, mentre si stavano picchiando e li hanno identificati e denunciati per rissa e interruzione di pubblico servizio. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.