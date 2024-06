Far west Spagna, rissa tra borseggiatori e passeggeri. Furti e violenze nonostante le riprese video

Ci sono due video che circolano sui social. Il primo di sette secondi, l'altro di cinque. Nel primo si vede un gruppo di persone che colpisce a colpi di borse e giacchetti chi è ancora dentro il vagone della Metro A di Roma. Nel secondo si vedono tre persone che trattengono un ragazzo e una ragazza che urla di lasciarlo andare.

Sono due filmati amatoriali ripresi dagli smartphone di chi era lì e diffusi dalle pagine di Welcome To Roma. Una scena che ricorda quanto successo in passato, sempre sulla Metro A, ma alla stazione Repubblica. Immagini che raccontano, ancora una volta, di come la stazione Spagna sia quella più calda sotto il profilo dell'ordine pubblico, dove si registrano più tensioni. Cosa si sa, in via ufficiale, in merito a quei video è davvero poco.

Passeggeri contro borseggiatori

Analizzando lo scenario, il contesto e la dinamica però si può presupporre molto. La faida, per così dire, tra borseggiatori e utenti Atac prosegue, come abbiamo anche raccontato in questo articolo. Sono sempre di più, infatti, gli episodi in cui i passeggeri reagiscono e spingono letteralmente fuori i convogli i (presunti) borseggiatori.

Un clima di tensione quotidiano. In un recente video diffuso su Welcome To Favelas, ripreso anche in quel caso sulla Metro A, si vede una donna puntare il dito contro una ragazza: "Devi scenne, non hai capito che devi scenne. Te e quell'altre tre". E un altro che commenta: "Oh, c'ha ragione". Prima ancora, lo scorso aprile, scena simile. Sempre a Spagna qualcuno riprende tutto: si vende un uomo che sorprende un gruppo di borseggiatrici al "lavoro", urla che sono ladre e una volta sulla banchina viene accerchiato da un gruppo di ragazze. Più di dieci quelle che minacciano il denunciante. Il tutto in attesa del treno successivo, che poi ha fatto disperdere la folla.

Far west metro A

Il clima nell'underground di Roma è rovente. Il piatto è ricco. Con l'arrivo di centinaia di migliaia di turisti per l'estate e quindi di "prede", le bande di sudamericani e di chi vive nei campi rom, sono diventate ancora più aggressive. Le cronache raccontano che chi non guadagna abbastanza, invade il territorio di altre gang e spesso l'azione corrisponde a una reazione. Il tutto nonostante ci siano passeggeri che filmano tutto con i telefonini e postano i video sui social.

La promessa del Governo

Dopo gli ultimi episodi di violenza, con regolamenti di conti fra bande, un ragazzo accoltellato alla schiena da un rivale proprio alla fermata di Spagna, il pestaggio di una donna di 39 anni rom incinta all'ottavo mese da parte dei ras che da lei pretendevano il bottino dei furti alla stazione Termini, un'altra rissa tra manolesta ancora a Spagna e la vicenda di dell'utente accerchiato sulla banchina dai borseggiatori, spinto a terra e rapinato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche in ottica Giubileo, ha promesso una stretta contro i borseggi nei mezzi pubblici. Parole che, al momento, ancora non corrispondono ai fatti.