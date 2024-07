Maxi rissa in metro fra bande di borseggiatori, passeggeri in fuga e stazione chiusa

Il borseggio, la reazione del turista e poi la maxi rissa. Far west alla stazione Barberini della linea A della metro, chiusa sabato pomeriggio per circa 30 minuti. Due bande di borseggiatori, almeno una ventina. Urla, calci, spintoni, cintate prima contro i passeggeri e poi fra di loro. Scene di panico con i turisti in fuga o rinchiusi dentro i vagoni. All'arrivo della polizia i latinos si erano già dileguati, con gli investigatori a lavoro per identificare i partecipanti alle violenze.

Secondo una prima ricostruzione la maxi rissa sarebbe scoppiata poco prima delle 19:30 del 13 luglio. Un turista avrebbe infatti reagito a un tentativo di borseggio. I ladri si sarebbero quindi scagliati contro di lui accerchiandolo. Poi l'intervento di una seconda gang e la rissa fra le due bande, iniziata all'interno della metro e finita poi sulla banchina.

Prima dell'intervento delle forze dell'ordine le due bande di sudamericani sono riuscite a far perdere le proprie tracce. Riaperta la stazione della metro poco prima delle 20:30, gli investigatori di polizia hanno acquisiti le immagini di videosorveglianza per ricostruire la vicenda.