Rissa in uno stabilimento: grave un bagnante ferito all'addome con un cacciavite

Rissa fra bagnanti in spiaggia ad Ostia dove un uomo è stato ferito all'addome nel corso di una violenta lite. Colpito con un cacciavite o comunque un oggetto appuntito - non ancora ritrovato dagli investigatori - il trentenne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 8 agosto nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli davanti alle tantissime persone che gremivano la spiaggia del litorale romano. Intorno alle 16:00 la rissa, che ha coinvolto diversi bagnanti. Ad avere la peggio un trentenne - cittadino egiziano - trovato riverso in terra in una pozza di sangue con una ferita all'addome causata da un oggetto appuntito.

In condizioni gravi l'uomo è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso con i medici che stanno valutando le sue condizioni.

Sul posto allertati da decine di chiamate al 112 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia. Svolti i primi accertamenti i militari dell'arma hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e stanno ascoltando alcuni testimoni. L'aggressore è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.