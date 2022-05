Urla, minacce e contestazioni: l'assemblea dei medici finisce nel caos

È finita nel caos l’assemblea dell’Ordine dei Medici di Roma convocata per sabato 30 aprile al Marriott Rome Park alla Muratella: la lunga fila per gli accrediti e la sala piena hanno tenuto fuori un centinaio di professionisti, che hanno dato vita a una dura contestazione, mentre i colleghi all’interno urlavano “vergogna” in una sorta di clima da stadio e all’esterno gli addetti alla vigilanza privata regolavano gli accessi tra le proteste.

“Un gran numero di medici aventi diritto di voto, in attesa di accreditamento all’esterno dell’hotel è stato escluso dall’assemblea - ha denunciato l’associazione Contiamoci! - L’assemblea ha proceduto furtivamente alle operazioni di voto per alzata di mano e con un conteggio approssimativo dei consensi. La votazione dunque si è svolta non soltanto in seno a una assemblea illegittimamente costituta, ma addirittura trascurando le deleghe presenti”.

Nei video condivisi proprio dell’associazione per documentare l’accaduto si vedono i medici presenti nella sala dell’hotel che urlano e contestano il presidente Antonio Magi, sottolineando anche come alcuni colleghi vaccinatori “siano stati fatti passare dal retro” per ricevere un premio. All’ordine del giorno c’era infatti anche la premiazione, oltre che l’approvazione del bilancio consuntivo e il preventivo.

I medici rimasti fuori e altri presenti all’interno che fanno parte dell’associazione ContiamoCi! hanno annunciato di avere consegnato i filmati ai loro avvocati e di essere pronti a impugnare l’approvazione e a fare ricorso: “È successo di tutto, è stato impedito di entrare a centinaia di colleghi perché non c’era il tempo per l’accreditamento - proseguono dall’associazione - una cosa di una gravità inaudita, la votazione è stata fatta senza un conteggio reale dei voti e senza tenere conto delle deleghe”.

Alcuni partecipanti tenuti all’esterno hanno anche chiamato le forze dell’ordine, e sul posto sono intervenuti alcuni mezzi della polizia. L’Ordine dei Medici, intanto, ha deciso di non commentare pubblicamente l’accaduto.