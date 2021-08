Ferragosto: maxi rissa sul litorale, denunciato 23enne

"Una maxi rissa sul lungomare di Anzio", sono state decine le segnalazioni arrivate al 112 la notte di Ferragosto. A darsele di santa ragione due gruppi di giovani poi 'spariti' all'arrivo delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio un 22enne, rimasto contuso. Denunciato uno dei suoi rivali, un 23enne romano.

La rissa è scoppiata poco dopo l'1:00 della notte di Ferragosto nei pressi di un locale sulla Riviera Vittorio Mallozzi. Richiesto l'intervento alla polizia sul lungomare del Comune del litorale laziale sono intervenute le volanti del Commissariato Anzio-Nettuno con i partecipanti alle violenze fuggiti all'arrivo delle pattuglie.

Sul posto i poliziotti hanno trovato due ragazzi, di 22 e 23 anni. Ferito il primo, che ha però rifiutato il trasporto in ospedale, secondo il suo racconto la rissa sarebbe scoppiata dopo un'aggressione subita dallo stesso e da un suo amico da un gruppo di ragazzi.

Fra loro anche il 23enne trovato sul posto dalla polizia, poi identificato in un romano in villeggiatura ad Anzio e qujndi denunciato per rissa e lesioni. Da accertare le cause scatenanti delle violenze, con il 22enne che non ha ancora sporto denuncia in Commissariato.