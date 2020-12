Roma, appuntamento con maxi rissa al Pincio: centinaia di giovani assembrati e senza mascherina

Il tam-tam nelle chat, l'appuntamento al Pincio e la maxi rissa tra centinaia di giovani, alcuni dei quali minorenni, tutti assembranti e in tanti, troppi, senza mascherina. E' quanto successo in una delle terrazze storiche di Roma sabato 5 dicembre, alle 17. Polizia e carabinieri intorno alle 17:40, allertati, sono intervenuti ma la folla si era già dispersa.

I giovani si sono anche auto ripresi con i loro cellulari. Hanno documentato gran parte del sabato pomeriggio di follia, pubblicato tutto su Instagram e Telegram. Si vedono ragazzi assembrati che camminano uniti verso piazza del Popolo. Poi l'arrivo al Pincio, gli spintoni, i pugni. I calci.

Qualcuno cade a terra, altri spostano i monopattini per riprendere meglio la scena. I video, finiti sui social, sono diventati virali: a pubblicarli per primo è stata Welcome To Favelas poi i gruppi Risse Roma e Risse Italiane. Le immagini saranno acquisite anche dagli inquirenti. Al momento nessuno risulterebbe ferito, così come nessuno è stato ad ora denunciato.