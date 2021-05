Via Tiburtina: lite davanti al kebabbaro degenera in rissa, accoltellato un 27enne

"Hai sporcato, raccogli quel kebab da per terra poi prendi la scopa e pulisci", questa la miccia che ha acceso una lite poi degenerata in rissa davanti al Kebab House di via Tiburtina. Violenze che si sono poi trasformate in una aggressione con un ragazzo, un 27enne romano, ferito con una coltellata e costretto alle cure dell'ospedale. E' accaduto sabato sera nella zona di Casal Bruciato, in orario di coprifuoco.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Piazza Dante e di Casal Bruciato, alla lite hanno partecipato due gruppi di persone, 5 italiani e 4 ragazzi ventenni albanesi. Uno degli italiani avrebbe fatto cadere a terra del cibo e sarebbe stato ripreso da una ragazza albanese. Dopo uno scambio di battute si è passati alle spinte. Gli albanesi si sono allontanati in via di Casal bruciato, dove dopo pochi minuti, sono stati raggiunti dal gruppi di italiani. Poi la rissa. Uno degli albanesi, un 23enne, ha tirato fuori un coltello e ha ferito il romano di 27 anni. A quel punto gli italiani sono tornati davanti al locale e il titolare ha chiamato il 112.

Anche l'albanese ha raggiunto il gruppo davanti al locale dopo aver buttato il coltello. Lì è stato identificato e denunciato per lesioni aggravate. Il 23enne aveva precedenti per droga. Il 27enne, è stato trasportato al Policlinico Umberto I per la ferita riportata al gluteo destro e ha avuto 15 giorni di prognosi.

Gli altri 4 amici dell'italiano sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid e in particolare per la violazione del coprifuoco. Gli investigatori stanno cercando l'arma usata per il ferimento e analizzando le immagini dei circuiti di videosorveglianza per identificare gli altri tre albanesi.