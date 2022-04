Rissa a Testaccio, presi a bastonate dai rivali: due feriti

Hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di stranieri, probabilmente nordafricani, in via di Monte Testaccio a Roma. Vittime dell'agguato tre albanesi, uno dei quali è stato soccorso in codice rosso per un trauma cranico e portato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, ma non è in pericolo di vita e un altro ferito lievemente con quattro giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Celio che sta indagando e vagliando il racconto dei tre. Secondo quanto hanno riferito, le vittime sarebbero state aggredie con dei bastoni. È caccia al gruppo degli aggressori.