Blocchi stradali sul raccordo anulare: ambientalisti a rischio processo

La procura di Roma ha chiuso le indagini sui blocchi stradali organizzati negli ultimi mesi su diverse arterie della Capitale, e in particolare sul Grande raccordo anulare dagli attivisti per il clima di Ultima Generazione. A rischiare il processo con l’accusa di interruzione di pubblico servizio sono più di dieci attivisti del movimento. Sui diversi episodi, che hanno causato ingorghi e proteste da parte degli automobilisti, il pm Francesco Minisci aveva aperto più fascicoli. Ora la procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

Ammenda per il blitz al palazzo Eni

Sono stati condannati a un’ammenda di 600 euro ciascuno i tre attivisti di ‘Ultima Generazione’, fermati a Roma ad aprile dell’anno scorso per aver danneggiato l’Eni Store di via degli Ammiragli, vicino al Vaticano. Nel corso dell’udienza, in rito abbreviato, il giudice monocratico ha condannato i tre giovani al pagamento della multa per il reato di violazione della legge sulle armi. Per gli attivisti è stato disposto il non doversi procedere per difetto di querela in relazione alle altre accuse di danneggiamento e violenza privata.

I tre ad aprile dello scorso anno furono protagonisti di un’azione di protesta nella quale danneggiarono la vetrina con martello e scalpello. All’interno dell’esercizio c’era un carabiniere libero dal servizio che fece uscire prima i clienti all’interno e dopo essersi qualificato tentò di convincerli a desistere.

Le ragioni degli ambientalisti

In relazione al blitz di Eni, Ultima Generazione spiega: "L’azione del 2022 fu un gesto simbolico, volto a denunciare il comportamento irresponsabile dell’azienda fossile a partecipazione pubblica, che continua a registrare utili stratosferici mentre, con i suoi investimenti nel petrolio e nel gas, causa consapevolmente la morte di milioni di persone per inquinamento, aumento delle temperature globali ed eventi climatici estremi. Facendo infidamente ricadere tutti i costi sui cittadini, con bollette astronomiche, e beneficiando del sostegno del Governo".