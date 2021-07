Rischio incendi nel Lazio, l'allerta della protezione civile: oggi giornata da bollino arancione

La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino con allerta arancione per rischio di incendi valido per tutta la giornata di oggi a causa di condizioni meteo favorevoli, in caso di innesco, a incendi con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce, di difficile controllo. Anche Roma, stando al bollettino diramanto il 12 luglio, era all'interno delle zone considerate a rischio, mentre nell'aggiornamento fatto oggi la Capitale è stata "declassata" a rischio giallo mentre resta in fascia arancione tutta l'area del litorale nord, da Fiumicino a Maccarese, fino a Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia.

Il rischio arancione, ossia pericolosità moderata, si presenta quando "le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce, di difficile controllo".

"Si invita alla massima cautela, a tenere puliti gli spazi all'aperto di propria competenza, a non accendere fuochi (incluse sterpaglie, braci e barbecue), a non gettare mozziconi di sigaretta per strada e a segnalare immediatamente ogni principio di incendio chiamando la Protezione civile (tel. 06 - 6521700), la Polizia Locale (tel. 06 - 65210790) e i Vigili del Fuoco (tel.115)", ricorda la protezione civile.