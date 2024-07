San Paolo, riparata la conduttura di via del Santuario Regina degli Apostoli

Tecnici al lavoro fino alla mezzanotte di mercoledì 10 luglio per riparare il guasto alla conduttura che aveva causato non pochi problemi su via del Santuario Regina degli Apostoli, nel quartiere San Paolo. Dalle 10 circa del mattino, a causa di una rottura, centinaia di litri d'acqua si erano riversati in strada. Una situazione critica che ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i tecnici di Acea che, secondo quanto riporta la Dire, hanno lavorato fino a notte per riparare la falla nella rete idrica. L'acqua aveva raggiunto anche il garage di un condominio al civico 12. Disagi per i residenti visto che il servizio idrico era stato temporaneamente sospeso lungo la via per consentire la riparazione della falla.