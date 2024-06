Rinchiuso nel bagagliaio della minicar, sequestrato e rapinato da due compagni di scuola

Andavano a scuola insieme. Nonostante ciò hanno rinchiuso il loro compagno nel bagagliaio della sua minicar. Poi dai Castelli Romani, di fatto sequestrandolo, sono arrivati nella periferia est della Capitale dove lo hanno rapinato del veicolo, dei soldi e della giacca. Vittima un 16enne, carnefici due cugini, entrambi 14enni.

I fatti la sera dello scorso 6 aprile, a Frascati, quando un 16enne romano fu avvicinato da due giovanissimi e costretto, con minaccia e violenza, a scendere dalla sua minicar e poi rinchiuso nel bagagliaio. Trasportato a Torre Angela, venne poi rapinato di 35 euro in contanti e del giubbotto che indossava del valore di 700 euro. Con la minicar ferma per un guasto tecnico i due cugini poi scapparono a piedi per le strade del quartiere del VI municipio delle Torri.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno poi consentito di ricostruire quando accaduto. Raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due cugini, entrambi 14enni, i militari della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza della misura cautelare del collocamento in due distinte comunità, emessa dal Gip presso il tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della locale procura, nei confronti dei due minorerenni gravemente indiziati di aver commesso una rapina in danno di un coetaneo.