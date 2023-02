Rinaldo D'Ortenzio: si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce. L'appello dei familiari

Sono ore d'ansia per i familiari di Rinaldo D'Ortenzio, 72enne sparito nel nulla dopo essere uscito dalla sua abitazione al Prenestino. A lanciare l'appello per ritrovarlo prima alla trasmissione Chi l'ha visto? e poi attraverso l'associazione Penelope Lazio i familiari dell'uomo: "Aiutateci a ritrovare Rinaldo".

Pensionato, residente nella zona di Villa Gordiani Rinaldo D'Ortenzi è uscito da casa domenica scorsa senza più dare sue notizie. L'uomo non ha con sé il telefono cellulare. Solito muoversi con i mezzi pubblici si reca spesso a fare delle passeggiate in zona San Pietro e in via del Corso. Alto 1,64, corporatura magra, capelli bianchi lunghi e occhi castani è un fumatore, e potrebbe aver richiesto sigarette ai passanti.

Chiunque avesse notizie di Rinaldo D'Ortenzio può contattare Pronto Penelope al numero 339.6514799 (anche whatsApp) o chiamare il numero unico per le emergenze 112.