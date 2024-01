Parcheggiatore abusivo fermato nove volte in un anno: disposto l'espatrio

"Lavorava" fra l'ufficio anagrafe e il comando dei vigili urbani. Un parcheggiatore abusivo noto, fermato nove volte in un anno dagli stessi agenti. Denunciato ripetutamente dalla polizia locale, il 57ennne bulgaro è stato nuovamente pizzicato in flagranza di reato dalle pattuglie del Gpit nella zona compresa tra tra via Petroselli e piazza della Consolazione.

Nell’ambito dei controlli predisposti dal comando generale per contrastare il fenomeno dei posteggiatori illegali, gli agenti del gruppo pronto intervento traffico hanno sorpreso per l’ennesima volta il parcheggiatore in azione. Questa volta però, a seguito del gran numero di precedenti penali, nei suoi confronti la questura ha emesso un decreto di espulsione.

La polizia di Roma Capitale ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento, con accompagnamento dell’uomo, di nazionalità bulgara, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.