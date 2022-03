Incidente e incendio a Centocelle: centinaia di curiosi per filmare la rimozione del cadavere

"Signori spegnete i cellulari, un po' di rispetto". Sono le 9.40 quando su via dei Castani, all'altezza di via dei Faggi, arriva il furgone della polizia mortuaria. A quattro ore dall'incidente e dall'incendio che ha provocato la morte di una persona, il magistrato ha dato il via libera per spostare il cadavere o quel che ne rimane. E' qui che inizia l'operazione più complicata, più complessa delle stesse attività di spegnimento del rogo o di rilievo dell'incidente.

Centinaia sono le persone assiepate per assistere alla "liberazione" del corpo dalle lamiere. Il punto, chiuso al traffico veicolare, non viene interdetto a quello pedonale. Persone a piedi arrivano da ogni dove, in molti a chiedersi "cosa è successo", tanti a dire la propria sull'accaduto, tutti per scattare una foto della scena, per condividerla sui social o per mostrarla ad amici o parenti. E quando si capisce che stanno per rimuovere il cadavere, tutti fanno quadrato e si assiepano attorno ai nastri.

E' qui che gli agenti della polizia locale e dei carabinieri decidono di alzare i teli a di formare un quadrato, per regalare alla vittima e ai parenti il rispetto che centinaia di abitanti di Centocelle hanno deciso di mettere da parte. Dieci persone tra le forze dell'ordine per tenere i teli e celare così alla vista dei curiosi la complicata operazione. Nonostante questo in tanti scattano, in tanti tirano fuori i cellulari per immortalare non si sa bene cosa, non si sa bene perché.

"Spegnete i cellulari", urla un agente della locale. Pochi istanti dopo dal lato opposto della scena è un carabiniere a replicare (invano) il concetto. Nulla: giovani, anziani, donne e ragazzini tutti lì con i cellulari in alto per filmare vigili del fuoco al lavoro, con i frullini che rompono le lamiere, per liberare la vittima.

L'operazione, per nulla semplice, va avanti per oltre un'ora: alle 10.40 il corpo si allontana a bordo del furgone della mortuaria. Sono centinaia nel frattempo gli abitanti di Centocelle che, assiepati attorno alla scena, continuano a chiacchierare di quanto accaduto, mostrandosi le immagini fatte.