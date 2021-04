Rilevatore di microspie e una seconda auto: così spacciava cocaina a Fidene

In casa sono stati trovati 10,5 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente, 410 euro in contanti

Il continuo andirivieni di "clienti" nella zona di Fidene aveva fatto presagire agli agenti del commissariato Celio, che un uomo avesse messo in piedi uno speciale giro di spaccio. Pedinato per qualche tempo, i poliziotti si sono allertati quando l'hanno visto uscire di casa con una busta sospetta.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. L'attenzione degli investigatori si è però focalizzata su una seconda chiave di un'auto del quale l'uomo non sapeva fornire una giustificazione. Immaginando già l'uso che potesse farne, in quanto a volte gli spacciatori utilizzano seconde auto, talvolta abbandonate, come nascondigli per la droga, i poliziotti si sono messi alla ricerca del veicolo.

Dopo vari tentativi tra le auto parcheggiate in zona i poliziotti hanno individuato quella giusta e, come intuito, all’interno hanno rinvenuto 657 grammi di cocaina. In casa sono stati trovati 10,5 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente, 410 euro in contanti ed un rilevatore di dispositivi elettronici e microspie.