Fermato per un controllo, nel furgone parti di motore e rifiuti speciali e pericolosi

Lo hanno scoperto quasi per caso mentre erano impegnati in uno dei consueti controlli sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Così una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Gpit (Gruppo pronto intervento traffico), ha fermato un autocarro in zona Garbatella, trovando al suo interno motori, parti di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altri rifiuti anche pericolosi.

Il conducente, un cittadino di nazionalità italiana di 30 anni, sprovvisto di autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali, è stato deferito all'autorità giudiziaria secondo quanto stabilito dalla normativa sulla tutela ambientale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire alla provenienza dei materiali ritrovati ed a ulteriori responsabilità.

Il sequestro ha trovato il commento dell'assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi: "Un grande lavoro collettivo, la tutela dell'ambiente. Voglio ringraziare il gruppo pronto intervento traffico della polizia locale che oggi ha fermato e multato un cittadino italiano che trasportava rifiuti pericolosi senza averne alcuna autorizzazione, impedendo di fatto che questi rifiuti venissero conferiti non adeguatamente. La tutela e il benessere dell'ambiente in cui viviamo dipende sempre più dai nostri comportamenti collettivi, oltreché singoli. Dobbiamo impegnarci tutti a mantenere pulita la città rispettando le regole e conferendo i rifiuti nei luoghi deputati. Un lavoro di educazione della cittadinanza ma anche di controllo da parte delle istituzioni: inaspriamo le sanzioni per chi non rispetta le regole".