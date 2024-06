Ditta import-export trasforma deposito in discarica, nel terreno batterie esauste e rifiuti pericolosi

Un deposito import/export trasformato in una discarica abusiva. Un terreno di 6mila metri quadrati sequestrato dalla polizia locale di Roma Capitale nella periferia est della Capitale. Operazione inserita in un vasto piano di controlli predisposto dal comando generale dei caschi bianchi, al fine di contrastare le azioni illecite in tema di tutela ambientale .

Tali attività, in alcuni casi svolte congiuntamente con altre forze di polizia, hanno portato, nei giorni scorsi, al sequestro di un terreno di circa 6000 metri quadrati, in zona Rocca Cencia, utilizzato da cittadini di origine nord-africana, titolari di imprese operanti nel settore dell’import/export, per il deposito incontrollato di ingenti partite di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nell'area gli agenti dei gruppi Spe e Nad della polizia di Roma Capitale hanno trovato batterie d’auto esauste, veicoli fuori uso/ dismessi dalla circolazione e apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui condizionatori, frigoriferi e materiali informatici destinati al mercato transfrontaliero, con conseguente pericolo per l’ambiente. Al termine delle indagini sono state denunciate 3 persone per gravi reati ambientali.

Sempre il personale della Spe, a conclusione di un'altra attività investigativa, ha sequestrato un impianto di recupero di rifiuti metallici operante nel settore di Roma-sud, che agiva in violazione delle vigenti normative ambientali, con denuncia del gestore dello stabilimento.