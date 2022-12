I rifiuti pericolosi delle opere di urbanizzazione abbandonati e dati alle fiamme

Abbandonavano e davano fuoco a rifiuti pericolosi provenienti delle attività di scavo delle opere di urbanizzazione di Castelverde, nella periferia est della Capitale. Sono quattro le persone denunciate dagli agenti del Gruppo Nad (Nucleo ambiente decoro) della polizia locale di Roma Capitale a seguito di una articolata azione investigativa che ha individuato il carico ed il trasporto di rifiuti.

Le indagini hanno preso avvio alcuni mesi fa. A seguito di diverse segnalazioni e grazie all'uso di dispositivi, quali telecamere, gli agenti hanno individuato i soggetti che, in modo indiscriminato, erano dediti ad abbandonare materiali di scarto di cantieri.

E' scattata la denuncia per i gravi reati ambientali nei confronti del legale rappresentante della ditta esecutrice, due responsabili di cantiere ed un operaio. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per risalire ad ulteriori responsabili.