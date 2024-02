Dissemina rifiuti all'Esquilino: doveva ripulire e svuotare l'appartamento

Una pulizia approfondita dell'appartamento. Un incivile, incastrato dai residenti dopo aver disseminato di rifiuti elettronici le strade dell'Esquilino e della zona della stazione Termini. Identificato poi dalla polizia locale di Roma Capitale è stato multato. Il 30enne ha poi riferito di essersi sbarazzato degli oggetti che aveva in casa dove stava effettuando delle approfondite pulizie.

Sono stati gli agenti del Nad (Nucleo ambiente e decoro) della municipale, attraverso appostamenti, a risalire all’uomo che aveva disseminato rifiuti in via Principe Amedeo, in prossimità dei cassonetti Ama, molti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come parti di computer e altri materiali di tipo speciale e pericoloso.

I caschi bianchi, aiutati nella fase di indagine anche da un video-segnalazione dei cittadini, hanno rintracciato il responsabile, un uomo di 30 anni, sanzionato per violazione della normativa sul regolare conferimento di questo tipo di rifiuti.