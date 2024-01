Il rider che ruba i fari delle auto

Un rider che arrotondava lo stipendio rubando. Un ladro di fari di automobili. Nel borsone termico, invece di bibite e alimenti, gli attrezzi del mestiere e la refurtiva appena smontata. A interrompere gli affari di un 38enne italiano i carabinieri della compagnia di Pomezia che lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato e continuato.



Sono stati i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, transitando presso il comprensorio di case popolari di via Catullo, a notare la presenza di un giovane in bicicletta vestito da rider e con il consueto borsone termico sulle spalle.

Insospettiti dall’orario, insolito per l’esigenza del trasporto di alimenti, i militari hanno deciso di procedere a un controllo dell’uomo, il quale ha tentato una breve fuga subito interrotta. Sottoposto a perquisizione, è stato quindi trovato in possesso di arnesi da scasso, quali cacciaviti, tronchesi e un trapano, custoditi nella borsa insieme a due fari di autovettura.

Poco distante i carabinieri hanno poi notato la presenza di un veicolo parcheggiato privo del gruppo ottico e di un furgone sospetto. Perquisito anche quest’ultimo mezzo, noleggiato proprio dal ragazzo fermato, i militari hanno trovato all’interno altri 12 gruppi ottici, corrispondenti ad altrettante auto depredate di questi componenti nel corso della notte.

Rintracciati quindi tutti i proprietari e raccolte le denunce, i fari rubati sono stati restituiti ai proprietari. Il 38enne, su disposizione della procura di Velletri, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia di Pomezia in attesa di comparire in tribunale per l’udienza di convalida.