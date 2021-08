Rider stupefacente, hashish e bilancino nello zaino delle consegne

Nascondeva hashish e marijuana, negli slip e nei pantaloni ed un bliancino nello zaino per le consegne. È finito così nei guai un rider, arrestato dai carabinieri della Stazione Tuscolana. I militari, in transito in piazza dei Castelli Romani, hanno notato due persone, di 42 e 36 anni entrambi romani che, alla vista dei militari hanno cercato di nascondersi.

Fermati per un controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il 42enne, impiegato come rider di una società di cibo d'asporto, aveva occultato negli slip due involucri con all’interno circa 80 grammi di hashish e un'altra bustina, occultata nelle tasche dei pantaloni, contenente 33 grammi di marijuana, più un bilancino di precisione nascosto in un doppio fondo dello zaino termico utilizzato per le consegne.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliare in attesa del rito di convalida.