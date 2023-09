Rider picchiato e rapinato dal branco durante una consegna

Stava facendo l'ultima consegna a Torrespaccata, poi avrebbe finito il turno. Invece che tornare a casa il rider è stato però costretto alle cure dell'ospedale dopo essere stato picchiato e derubato da un branco di rapinatori. La vittima è un 38enne pakistano, poi trasportato a policlinico Tor Vergata.

La gang di rapinatori è entrata all'opera la notte del 31 agosto quando il lavoratore, in sella a una bici elettrica, si trovava in via Rugantino per fare una consegna. All'altezza del civico 51 è stato accerchiato da una banda di ragazzi, come riferito poi dalla vittima. Poi le violenze: scaraventato in terra è stato colpito a calci e pugni.

Oramai inerme in terra il branco lo ha quindi rapinato del portafogli, dello smartphone e della bici elettrica, lasciandolo in terra ferito. Poi la fuga fra le strade del quadrante est della Capitale.

A richiedere l'intervento al 112 sono poi stati alcuni passanti, che hanno raccolto le grida d'aiuto del rider. Portato in codice giallo al nosocomio di Tor Vergata gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino di polizia hanno cominciato le ricerche della gang, riuscita per il momento a far perdere le proprie tracce.