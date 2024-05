Rider rapinato dello scooter e poi picchiato dal branco

Rapinato dello scooter e poi picchiato dal branco. Un rider, aggredito da tre giovanissimi. È accaduto a Civitavecchia all'inizio di questo mese di maggio. Vittima un 32enne colombiano in servizio per Glovo. A distanza di tre settimane i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Civitavecchia hanno accertato le responsabilità di due ragazzi del posto di 19 e 20 anni e una 32enne romana, arrestati per rapina in concorso.

Il pomeriggio del 3 maggio scorso, in via Buonarroti, la vittima, rider per la società di consegne alimenti a domicilio, fu derubato dello scooter utilizzato per lavorare e, accortosi del furto, tentò di reagire e opporre resistenza ma venne aggredito da tre persone che lo colpirono al volto e si diedero alla fuga.

Sul posto intervennero i militari della locale compagnia che, acquisite la denuncia e la descrizione dei malviventi, si misero alla ricerca dei tre, rintracciandoli poco dopo. Vistisi ormai scoperti, gli indagati condussero i carabinieri presso un magazzino in stato di parziale abbandono dove avevano occultato il veicolo sottratto, immediatamente recuperato e restituito al proprietario.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nel corso delle indagini, dirette dalla procura della Repubblica di Civitavecchia hanno consentito al Gip del tribunale di Civitavecchia di emettere l’ordinanza che è stata notificata ai tre indagati, un 19enne e un 20enne, già ristretti nel carcere Nuovo Complesso Borgata Aurelia e l'obbligo di presentazione in caserma nei confronti di una donna 32enne, romana.