"Mi fate passare?", rider chiede permesso e viene pestato dal branco

"Mi fate passare?". Una semplice richiesta che però è stata trasformata in pretesto, da una decina di giovani ubriachi che lo hanno pestato. Vittima dell'aggressione un rider, a pochi metri da un fast food a piazza delle Cinque Lune. Il pestaggio, avvenuto alle 4 del mattino, è sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, che indagano.

L'uomo, portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti, ha raccontato di essere stato aggredito da una decina di giovani ubriachi mentre cercava di farsi largo per passare in direzione piazza Navona. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare gli autori dell'aggressione.