Ordina la cena e minaccia il rider con la pistola per non pagare

Una pistola puntata contro. Questo quanto si è trovato davanti un rider dopo essersi recato a fare una consegna in città. A minacciarlo il cliente. Motivo? Non voleva pagare l'ordine fatto al corriere. È accaduto lunedì sera in zona Cinecittà con l'uomo che ha anche aizzato il suo pitbull contro il fattorino.

L'uomo, un 35enne romano già in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti grazie alla segnalazione fatta al 112 dalla vittima. Il fermo è già stato convalidato. In casa dell'uomo al Tuscolano i militari del nucleo radiomobile di Roma hanno trovato e sequestrato la pistola con quale il corriere è stato minacciato - risultata essere poi una replica - un coltello e un manganello.