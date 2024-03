Rider derubato dopo la consegna e poi preso a pugni

Un rider è stato rapinato e picchiato ieri sera, in via degli Zingari. L'uomo, un cittadino del Pakistan di 30 anni, dopo aver consegnato un ordine non ha ritrovato la sua bicicletta elettrica che aveva lasciato nei pressi dell'ingresso dello stabile, notando un giovane che si stava allontanando a bordo e lo ha inseguito, riuscendo a raggiungerlo.

La vittima è stato però colpito con pugni e spinte dal giovane che ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Il fermato, un 19enne italiano, è stato arrestato per rapina e portato in caserma.