Rider dello spaccio, prende ordinazioni in chat e porta la cocaina a domicilio

La prenotazione in chat e la consegna a domicilio. Un rider dello spaccio. Il corriere è stato però arrestato dalla polizia.

Sono stati gli agenti del commissariato Esqulino, grazie ad un’attività info-investigativa, a scoprire che il 59enne, a bordo della sua auto, consegnava droga in vari punti della città dopo aver preso accordi telefonici. I poliziotti hanno seguito la macchina su via Appia Nuova, per poi fermarla per un controllo.

Gli investigatori hanno trovato l’uomo in possesso di diversi involucri contenenti complessivamente circa 16 g di cocaina, ben nascosti nei vestiti e nella tappezzeria dell’auto, nonché di 430 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la misura è stata poi convalidata dalla magistratura.

Sono invece stati gli agenti del IX distretto Esposizione a tenere sotto controllo per diverso tempo via dei Papiri - zona Santa Palomba - ed hanno sorpreso un 62enne a spacciare droga all’interno di un palazzo; lo hanno seguito per poi perquisire la sua abitazione e la sua automobile, trovando complessivamente 371 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4 telefoni cellulari.

Il 62enne è stato arrestato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La magistratura ha convalidato l’arresto.