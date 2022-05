È morto Richard Benson, il chitarrista diventato un idolo nell'underground romano

È morto Richard Benson, musicista, conduttore televisivo e personaggio di culto dell'underground musicale romano. Aveva 67 anni ed era da tempo ricoverato in una clinica. La notizia arriva dalla sua pagina ufficiale su Facebook ed è stata confermata dal suo ultimo produttore. "Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato", si legge nel post.

Agli amici, l'ultima volta però aveva detto: "Se muoio, muoio felice". Personaggio di culto, su Richard Benson è aleggiata incertezza per lungo tempo. La su carrierainizia tra gli anni '60 e '70, quando suona la chitarra con il gruppo prog Buon Vecchio Charlie e iniziato a partecipare alle prime trasmissioni radiofoniche. Negli anni '80 arriva la prima apparizione televisiva a Quelli della notte a cui seguiranno una serie di programmi dedicati alla musica, nelle tv private che lo trasformano in personaggio di culto romano. Nel 1992 fa anche un cameo in un film di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, in cui interpreta se stesso e parla di Jimi Hendrix.

Ad alimentare la fama di Benson sono i suoi concerti. Performance in cui il pubblico tirava di tutto sul palco, diventate virali su YouTube. Poi di nuovo la tv, con apparizioni su Rai 2 a Stile Libero Max, dove giudicava degli artisti improbabili e poi a Chiambretti Night su Italia 1. La sua cultura musicale lo porta nel 1990 a condurre su Radio Rock sei puntate dedicate in modo specifico alle chitarre e alle relative tecniche.

Nel 2015 Benson torna alla musica con L'inferno dei vivi. Nel novembre 2016 aveva chiesto pubblicamente aiuto ai fan, raccontando di essere affetto da problemi di salute. Nelle ultime settimane, Richard Benson ha continuato a pubblicare contenuti sui social, ma le sue condizioni fisiche, come detto, erano già precarie da tempo. Oggi la notizia della sua morte.