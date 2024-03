Va in farmacia con due ricette false, un giovane finisce nei guai

Si è presentato in farmacia con due ricette mediche false ed è finito nei guai. Nei giorni scorsi, gli investigatori del commissariato Monte Mario sono intervenuti presso una farmacia in Largo Cervinia poiché il farmacista ha segnalato la presenza di un avventore che aveva esibito due ricette di dubbia provenienza.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un 21enne italiano era in possesso di due prescrizioni redatte da un medico che aveva cessato la sua attività da circa 2 anni. Poco dopo, gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con il suddetto medico, in pensione, il quale ha riferito di non riconoscere le ricette in questione negando altresì di avere quel codice regionale riportato sulle stesse.

Gli agenti, a seguito delle fasi di identificazione, hanno denunciato in stato di libertà il 21enne poiché gravemente indiziato del reato di falsità materiale commessa dal privato.