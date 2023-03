L'internet point che nasconde un laboratorio clandestino per riciclare oro e argenteria

Un laboratorio clandestino nel retro dove venivano lavorati oro e preziosi di dubbia provenienza. Questo quanto celato dietro un money transfer nonché internet point alla Balduina. Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo a effettuare una ispezione amministrativa nel locale commerciale che si trova in viale delle Medaglie d'Oro.

Nel corso dell’attività ispettiva i poliziotti hanno scoperto un piccolo locale attiguo a quello principale, all’interno del quale erano custoditi numerosissimi oggetti preziosi in oro e diverse pietre preziose. Il ripostiglio, dove erano presenti diversi strumenti meccanici e manuali, era adibito a locale di lavorazione e trasformazione dei prodotti ivi presenti. La perquisizione successiva, estesa a tutto l’esercizio commerciale, ha permesso di scoprire un gran numero di pezzi d’argenteria, centinaia di monete antiche e da investimento, penne a sfera, stilografiche e orologi – tra i quali un Rolex modello Submariner e un OMEGA in oro modello Costellation – oltre a circa 60.000 euro in contanti.

Nel locale, al momento dell’ispezione, erano presenti due dipendenti di 55 e 28 anni, entrambi originari del Bangladesh, tutti denunciati assieme al proprietario, un loro connazionale di 28 anni che però, in quel momento, non era presente nel luogo dell’accertamento.