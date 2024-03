Ricercato per tentato omicidio si nascondeva a Ostia, deve scontare 10 anni di carcere

Ricercato per tentato omicidio si nascondeva a Ostia. Un cileno di 30 anni, su cui pendeva dallo scorso anno un ordine di cattura internazionale per aver provato a uccidere un suo connazionale nel Paese sudamericano. Datosi alla macchia è stato scovato sul litorale romano.

Sono stati gli agenti del X distretto Lido di Roma, nel pomeriggio di mercoledì, a scovare il 30enne in corso Duca di Genova nell'ambito di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio.

Gli agenti lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso i propri uffici, hanno accertato che l’uomo era gravato dal mandato di arresto europeo emesso dalle autorità cilene l’11 agosto del 2023, per un episodio delittuoso avvenuto in Cile nella località di Renca.

Grazie poi alla collaborazione dell’ufficio Sirene, i poliziotti hanno notificato il provvedimento al 30enne, che è stato poi portato nel carcere romano di Regina Coeli in attesa di scontare una pena definitiva di 10 anni di reclusione poiché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.