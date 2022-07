Ricercato per rapine viene fermato con una pistola pronta a fare fuoco

Armato e pericoloso. A finire in carcere un 26enne, fermato con una pistola con il colpo in canna. Ricercato per diverse rapine messe a segno a Frosinone ed una messa a segno in un supermercato di via Casal Lumbroso il ragazzo, con precedenti per rapina, furto e ricettazione è stato scovato venerdì mattina dalla polizia a San Basilio.

In particolare sono stati gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di San Basilio ad interrompere la fuga dell'uomo. Resosi responsabile di alcune rapine a mano armato negli esercizi commerciali della Ciociaria ad a Roma, il 26enne, nato in Marocco, è stato individuato mentre camminava in via Pievebovigliana.

Un soggetto pericoloso, come da nota di ricerca, che alla vista della polizia ha provato a darsi alla fuga. Una volta fermato si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo - non senza difficoltà - disarmandolo. Indosso, come detto, una pistola carica pronta a fare fuoco.

Rimasto ferito il 26enne è stato prima portato all'ospedale Sant'Andrea a poi arrestato. Costretti alle cure mediche anche i poliziotti che lo avevano fermato poco prima.