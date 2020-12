Ricercato dalla polizia viene scovato in un appartamento occupato, poi fornisce documenti falsi

Ricercato con una pena di 7 anni da scontare è stato scovato in un appartamento occupato illegalmente ed ha fornito dei documenti falsi sperando di svangarla. Uno stratagemma che non è stato sufficiente ad un uomo di 40 anni. Infatti, durante l’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo relativo ad un alloggio Ater in via Luigi Bombicci, a Pietralata, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, e quelli del IV Gruppo Tibiutino della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno arrestato l'uomo, nato in Belgio, con precedenti di polizia.

Gli agenti, nell’identificare gli occupanti dell’appartamento da sgomberare, hanno notato immediatamente che la carta di identità esibita da uno dei presenti presentava chiari segni di falsificazione. La difformità del documento esibito ha fatto sorgere dubbi ai poliziotti sull’autenticità del documento che pertanto, provvedevano ad accompagnare l’uomo presso gli uffici del commissariato al fine di risalire alla sua esatta identità.

A questo punto, tentando di spiegare la sua presenza all’interno dell’appartamento, l’uomo dichiarava agli investigatori le sue vere generalità confermando la falsità del documento e raccontando di averlo acquistato da un falsario di cui non conosceva il nome.

Gli accertamenti successivi effettuati sul fermato hanno portato alla luce i precedenti di polizia ed un ordine di cattura nei suoi confronti emesso dalla Procura di Viterbo, per il quale lo stesso dovrà scontare 7 anni e un mese di reclusione. Questa la ragione per cui il 40enne si era procurato il documento falso. Arrestato, dovrà rispondere di sostituzione di persona e possesso di documento falso.