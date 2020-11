Ricercato per maltrattamenti in famiglia si nascondeva in un hotel a Casal Lumbroso

Si nascondeva in un hotel vicino al Grande Raccordo Anulare un uomo ricercato per maltrattamenti in famiglia. A scovarlo tramite il sistema alloggiati in un albergo in zona Casal Lumbroso gli agenti di polizia.

Quarant’anni, pluripregiudicato, il 40enne romeno era ricercato dallo scorso 6 ottobre. A suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia seguito alla denuncia fatta dall’ex moglie alla stazione dei Carabinieri di Roma Ponte Galeria.

Trovato dalla polizia nell’hotel l’uomo è stato associato nel carcere di Roma Rebibbia.

Sempre la polizia, ha arrestato una donna italiana di 30 anni. Controllata dagli agenti del Commissariato Borgo in piazza Cavour è risultata essere gravata da una nota di rintraccio dovendo scontare una pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per diversi reati. La donna è stata associata nel carcere femminile di Roma Rebibbia.